26:33! Nächste Pleite für Handball-Team bei EM

Johannesson nutzte die Gelegenheit, verschaffte den Jungen auch in der zweiten Hälfte viel Zeit am Parkett. Abgesehen von Vitas Ziura kamen alle Spieler zum Einsatz, konnten das Ergebnis letztlich recht respektabel gestalten und auch persönliche Erfolgserlebnisse verbuchen. So erzielten bis auf den ausgeschlossenen Jelinek und Ziura alle zumindest einen Treffer. Bitter endete die Partie für den dreifachen Torschützen Herburger, der fünf Minuten vor dem Ende verletzt ausschied.