Canadi-Klub Atromitos kassiert 2. Saisonniederlage

Atromitos Athen hat im Kampf um die beiden Champions-League-Qualifikations-Plätze in der griechischen Meisterschaft einen Rückschlag erlitten! Die Mannschaft des Wiener Trainers Damir Canadi unterlag am Sonntag in der 17. Runde zu Hause dem Elften Panetolikos Agrinio mit 0:1.