Schöffmann/Payer gewinnen Bad-Gastein-Teambewerb

Versöhnlicher Abschluss

Nach den Misserfolgen in den Einzel-Events bedeutete der Teambewerb für den ÖSV in Bad Gastein einen versöhnlichen Abschluss - wohl auch deshalb will der österreichische Snowboardchef Christian Galler diesen Bewerb weiter forcieren. "Wie man hier wieder sehen konnte, ist es ein Muss, das Mixed-Team in den nächsten olympischen Zyklus aufzunehmen", erklärte Galler.