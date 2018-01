Triple-Erfolg für deutsche Herren in St. Moritz

Die deutschen Bobpiloten haben am Samstag beim Weltcup in St. Moritz einen Dreifach-Sieg im Zweier gefeiert. Ex-Rodler Nico Walther fing mit Bestzeit im Finale noch Halbzeitspitzenreiter und Weltmeister Francesco Friedrich ab. Johannes Lochner komplettierte das Podest. Der Tiroler Benjamin Maier fiel mit Anschieber Kilian Walch in der Entscheidung noch vom neunten auf den zehnten Platz zurück.