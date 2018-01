Ein Tor, zwei Vorlagen: Marko Arnautovic top

West Ham ging beim Aufsteiger aus der Grafschaft Yorkshire durch Mark Noble (25.) in Führung, nachdem die Hausherren den Ball vertändelt hatten. Schon in dieser Aktion war Arnautovic mitbeteiligt. Huddersfield gelang in der Folge noch der Ausgleich, ehe Arnautovic unmittelbar nach der Halbzeitpause seinen großen Auftritt hatte.