Leipzig gewinnt „Österreicher-Duell“ gegen Schalke

RB Leipzig hat sich zum Auftakt der Rückrunde in der deutschen Bundesliga wieder auf Rang zwei verbessert! Der Vizemeister feierte am Samstag gegen Schalke 04 einen 3:1-Heimsieg und liegt damit einen Punkt vor den "Königsblauen". Allerdings könnte Peter Stögers Borussia Dortmund am Sonntag mit einem Heimerfolg über Wolfsburg zum ersten Bayern-Jäger aufsteigen.