Thiem fühlt sich vor Australian Open wieder fit

Dominic Thiem hat sich am Samstag vor Beginn der mit 55 Mio. australischen Dollar dotierten Australian Open in Melbourne fit gemeldet. Der 24-jährige Weltranglisten-Fünfte beginnt am Dienstag das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen Guido Pella (ARG). Er könnte beim sechsten Major in Folge ins Achtelfinale einziehen, doch dieses Ziel hat sich Thiem gar nicht erst gesetzt.