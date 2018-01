ÖHB-Herren: „Wir müssen das irgendwie verarbeiten“

Die Familie von Nikola Bilyk saß in einem der zwei Sektoren, die österreichische Fans füllten. 600 waren es, die Stimmungs-Hoheit in der Halle in Porec gewährleisteten. Nach 60 Minuten fraß sich die Enttäuschung tief hinein – nicht wegen der Leistung, sondern aufgrund der 26:27-Niederlage im viel zitierten "Finale" zum Auftakt der Handball-EM.