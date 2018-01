Emotionaler Stöger: „Ich hoffe auf Kölns Rettung!“

"Solange ich nicht mit dem BVB beschäftigt bin, wird mein Auge und mein Herz immer Richtung Köln schauen", so die Worte von Peter Stöger, der im Dezember Köln verlassen musste und kurze Zeit später zu Borussia Dortmund wechselte. Bei der Pressekonferenz am Freitag wurde er ganz emotional. Anscheinend scheinen nicht nur die Köln-Fans eine Stöger-Nostalgie zu haben, auch der Trainer selbst denkt immer noch sehr gerne an die Kölner Jahre zurück.