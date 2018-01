„Shiffrin voraus? Das finde ich nicht so cool“

Shiffrin, Shiffrin, Shiffrin. Der Damen-Weltcup scheint in diesem Winter kein anderes Thema zu kennen. Skurrilerweise liegt die Edel-Technikerin aus Amerika auch im Abfahrts-Weltcup vorne. Und das ist ein Zustand, den Conny Hütter am Sonntag in Bad Kleinkirchheim unbedingt ändern will.