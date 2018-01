Der blaue Minister: "Ich bin ein echter Grüner!“

"Krone": Zählt für den neuen Sportminister also nur der Fußball?

Strache: Keineswegs. Ich war wie schon erwähnt selbst Allrounder, spielte etwa leidenschaftlich gerne Schach. Für mich ist auch das Sport. Genau wie Darts, worüber jetzt diskutiert wird. Aber natürlich liegen mir vor allem jene Sportarten am Herzen, bei denen sich Kinder körperlich ertüchtigen. Ich möchte Österreich als Sportnation etablieren. Und dazu gilt es, eine neue Strategie zu entwickeln, die schon in der Volksschule beginnt. Eine, in der nur die Sportler selbst im Mittelpunkt stehen.