Nouri-Drama: Hat Ajax Herz-Diagnose verheimlicht?

Nouri in einer Art Wachkoma

Nouri ist drei Jahre später, am 8. Juli 2017, in Österreich im Zillertal bei einem Testspiel zwischen Ajax und Werder Bremen zusammengebrochen und liegt seither in einer Art Wachkoma. Die Familie Nouri erklärte, wenn sie über den Herzfehler informiert gewesen wäre, hätte sie sich für weitere Untersuchungen eingesetzt. Jetzt schalteten Nouris Eltern und auch Ajax Amsterdam Rechtsanwälte ein, die über eine Schadensvergütung und Schmerzensgeld mit dem Traditionsklub verhandeln sollen.