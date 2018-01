Hirscher zu Hexenkessel: „Wie im Fußball-Stadion!“

Der Hexenkessel im Berner Oberland war mit 31.000 Fans gefüllt! So viel wie noch nie in der Geschichte. Und das, obwohl es 48 Stunden davor noch schwer nach einer Absage gerochen hatte. Die einzige Zufahrtsstraße nach Adelboden brach in Folge von sintflutartigen Regenfällen ein! Adelboden machte aber das Unmögliche möglich. Am Renntag wurde die Straße um 6 Uhr morgens wieder geöffnet, die mehr als 30.000 Fans auf den Berg geschleust.