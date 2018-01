Sabitzer ist der beste offensive Mittelfeldspieler

Marcel Sabitzer, Österreichs Fußballer des Jahres 2017, steht auch im deutschen Fachmagazin "kicker" hoch im Kurs! In einer Herbst-Rangliste des deutschen Fußballs wurde Sabitzer in der Kategorie Mittelfeld offensiv als einziger Spieler in die "Internationale Klasse" eingestuft und damit auf Platz eins gereiht. Auf Platz zwei scheint mit Michael Gregoritsch (Augsburg) ein zweiter ÖFB-Teamspieler auf.