Stadlober im Oberstdorf-Massenstart Siebente

Langläuferin Teresa Stadlober hat am Donnerstag in Oberstdorf im Weltcup-Massenstart über 10 Kilometer in der Skating-Technik den siebenten Rang belegt. In der Tour-de-Ski-Wertung verbesserte sich die zuletzt in Lenzerheide mit einer klaren Etappenbestzeit brillante Radstädterin um zwei Plätze an die neunte Stelle.