Das Fitnessstudio in den eigenen vier Wänden

Sonderangebote und "Wundergeräte"

"Crosstrainer um nur 199 Euro!", "In vier Wochen zehn Kilo weniger und straffe Bauchmuskeln" - so und so ähnlich lauten viele Angebote aus Print- oder TV-Werbung, die besonders am Jahresbeginn die Konsumenten geradezu überfluten. Und tatsächlich klingen viele der Versprechen mehr als verlockend und der Preis ist meist nicht so hoch, dass man es nicht - bei aller Skepsis - zumindest einmal probieren könnte … Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Denn falsche Trainingsdurchführung kann zu Verletzungen und auf Dauer zu Schädigungen des Bewegungsapparates führen. Zwar nicht gesundheitsgefährdend, doch zumindest ärgerlich ist es, wenn sich schon beim (oft mühsamen!) Aufbau so manche Mängel in der Konstruktion zeigen.



Holen Sie professionelle Fachberatung in Sportgeschäften ein und beachten Sie auch Platzaspekte (Rollen für leichtes Verstauen der Geräte, einfache Klappmechanismen etc.). Wer doch mit einem Angebotsgerät liebäugelt: Im Internet finden sich meist jede Menge Erfahrungsberichte.