Stark! Stadlober Schnellste in der Verfolgung

Stadlober, die am Sonntag zu Sturz gekommen war, schaffte dank der besten Montag-Zeit noch einen klaren Sprung von Platz 23 nach vorne. "Nach dem verkorksten Rennen gestern war ich mir gar nicht sicher, wie es heute laufen wird", erklärte die 24-Jährige. "Aber erst einmal im Rennen, habe ich in den Wettkampfmodus umschalten können und habe eine Aufholjagd gestartet. Es war sicher ein Vorteil, dass ich Läuferin um Läuferin vor mir einholen konnte", sagte Stadlober, die auch in der Tour-de-Ski-Gesamtwertung mit einem Rückstand von 2:26,7 Minuten Zwölfte ist. Die sieben Etappen umfassende Serie wechselt nun nach Oberstdorf, wo am Mittwoch ein Sprint und am Donnerstag ein Freistil-Massenstart anstehen.