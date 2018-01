Franco Foda: „Bin ein Mensch, der gerne arbeitet!“

Wie schaut nun der vorläufige Fahrplan ab Jänner aus?

Am 3. Jänner treffen mein Trainerteam und ich uns mit Sportdirektor Peter Schöttel, werden die nächsten Monate besprechen. Danach schwärmen wir aus, schauen uns so viele Partien wie möglich an. In England und in Deutschland, wo es bei Hoffenheim neben Florian Grillitsch mit Stefan Posch einen interessanten Spieler gibt. Ich will im Jänner auch ein paar Tage nach Spanien fliegen, wo sich österreichische Vereine vorbereiten. Sparta Prag mit Marc Janko ist ja auch dort. Wir haben aktuell einen Pool von rund 40 Spielern, wo viele junge Talente dabei sind. Die werden wir regelmäßig beobachten und bewerten. Wie ist ihre Entwicklung, sind die Leistungen konstant oder schwankend?