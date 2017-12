Pöltl zufrieden: „Können nach oben blicken“

"Baum" ist er von seinen Kollegen in Wien einst selbst genannt worden. Mittlerweile hat sich Pöltl auch in der NBA einen Namen gemacht. Auf durchschnittlich 7,1 Punkte, 4,4 Rebounds und einen geblockten Wurf kommt er pro Spiel. "Über die Saison gesehen können wir und kann ich bisher sicher zufrieden sein." Von der zweiten Fünf, der er angehört, erwartet er sich aber noch etwas mehr. "Die Bank war in letzter Zeit nicht immer in Bestform."