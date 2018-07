Zerstört Zucker im Tank wirklich den Motor?

"Im Prinzip jein", sagt Hans Georg Marmit, Kraftfahrzeugexperte bei der Sachverständigenorganisation KÜS: "Irgendwas in den Tank kippen, was kein zugelassener Kraftstoff ist? Das ist nie eine gute Idee." Dass der Motor nach Zuckerzusatz sofort kaputt ginge, sei allerdings trotzdem ein Mythos. "Denn anders als man vielleicht vermutet, löst sich Zucker nicht in Benzin oder Diesel auf." Die aus Comic und Co. bekannte Klebemasse entstehe also gar nicht.