Nägel in Süßigkeiten: „Angst der Eltern“ als Motiv

Nägel in Schokoriegeln und Süßigkeiten – ein Albtraum für Eltern und eine perfide Gefahr für Kinder. Doch was treibt Menschen dazu, ausgerechnet die Jüngsten bewusst einer solchen Verletzungsgefahr auszusetzen? Gerichtspsychiaterin Dr. Sigrun Roßmanith erklärt, welche Motive hinter solchen Taten stecken können, warum die Angst der Eltern für Täter zum eigentlichen Ziel werden kann..