Trump abgestraft: Wie viel Macht bleibt ihm noch?

Donald Trump kassiert einen kräftigen Denkzettel: Die Demokraten erobern beide Kammern des Kongresses und gewinnen sogar in republikanischen Hochburgen wie Texas. Damit verschieben sich die Machtverhältnisse in Washington. Dem US-Präsidenten drohen Untersuchungsausschüsse und politische Blockaden. Doch wie viel Macht hat er noch? Wird er zur „Lame Duck“ oder geht er auf Konfrontationskurs? US-Experte Reinhard Heinisch analysiert im Gespräch mit Stefana Madjarov die Folgen der Wahlnacht für die USA und die Weltpolitik.