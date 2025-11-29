Kleinkinder könnten in die Bürgerschule ziehen

Mit dem Neubau des Gymnasiums – wir haben berichtet – ziehen diese Klassen quasi auf die andere Straßenseite. Das Gebäude, das aktuell noch dem Bund gehört, wird dann an die Stadtgemeinde fallen. „Die ehemalige Bürgerschule soll auch in Zukunft ein Bildungsort bleiben. Zum Teil ist geplant, dass dort Kleinkindbetreuung stattfindet. Die weiteren Räumlichkeiten könnten etwa für Weiterbildung genutzt werden. Da gibt es einige Ideen“, verrät Bürgermeister Markus Lakounigg. Wie in vielen Gemeinden sind Plätze für unter-3-Jährige Mangelware. Das Gebäude könnte leicht adaptiert werden, eventuell sogar mit einem vergrößerten Angebot und zusätzlichen Betreuungsplätzen.