Data Released
Hackers Expose Entire Community Online
A cyberattack that exposes an entire community: Hackers in Reichenau an der Rax, Lower Austria, have stolen names, addresses, passport numbers, and highly sensitive health data, among other things. The stolen data is now freely available online—and could make thousands of citizens targets for scammers.
It is not yet known how the attackers gained access to Reichenau an der Rax’s network. One thing is certain: On September 8, the ransomware group SafePay (see info box below) announced on its website on the Tor network that it would publish all the stolen data from the Lower Austrian municipality. A little over a month later, on October 10, they made good on their threat. The data has been publicly available ever since.
An analysis obtained by Krone+ from the IT company RisikoMonitor—which was able to secure and analyze 96.4 percent of the compromised data—illustrates the scale of the attack, which encompasses data on nearly the entire registered population.
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