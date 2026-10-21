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2,28 Promille

Lenker überschlug sich mit seinem „Dreiradler“

Oberösterreich
21.10.2026 19:30
Der Unfalllenker war stockbesoffen. (Symbolbild)
Der Unfalllenker war stockbesoffen. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit einem Dreiradler für Erwachsene, einem sogenannten dreirädrigen Kleinkraftrad, überschlug sich ein 48-Jähriger aus Garsten in Mondsee (OÖ). Der Bruchpilot hatte um 16 Uhr beeindruckende 2,28 Promille Alkohol im Blut.

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Ein 48-Jähriger aus Garsten lenkte am Mittwoch gegen 16 Uhr sein dreirädriges Kleinkraftrad über den Parkplatz eines Geschäftes im Ortsgebiet von St. Lorenz. Laut Zeugenaussagen habe der 48-Jährige mit den Vorderreifen den Randstein touchiert. Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei in einem Entwässerungsgraben zum Liegen gekommen.

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Zeugin leistet Erste Hilfe
Eine Zeugin leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Alkotest bei dem 48-Jährigen ergab 2,28 Promille, weshalb ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Der 48-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.

Auch Teenager überschlug sich mit Auto
Ein 17-Jähriger aus Grein kam gegen 15.40 Uhr mit seinem Auto auf der B3  auf die linke Spur und kollidierte mit der dortigen Böschung. Der Wagen überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg/NÖ, der hinter dem 17-Jährigen auf der B3 fuhr, setzte die Rettungskette sofort in Gang. Der 17-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

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