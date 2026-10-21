Lenker überschlug sich mit seinem „Dreiradler“

Zeugin leistet Erste Hilfe

Eine Zeugin leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Alkotest bei dem 48-Jährigen ergab 2,28 Promille, weshalb ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Der 48-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.



Auch Teenager überschlug sich mit Auto

Ein 17-Jähriger aus Grein kam gegen 15.40 Uhr mit seinem Auto auf der B3 auf die linke Spur und kollidierte mit der dortigen Böschung. Der Wagen überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg/NÖ, der hinter dem 17-Jährigen auf der B3 fuhr, setzte die Rettungskette sofort in Gang. Der 17-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.