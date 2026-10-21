Auf Gegenfahrbahn geraten: Beifahrerin verletzt

Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.35 Uhr. „Ein 70-jähriger Belgier geriet mit seinem Pkw samt Anhänger im Gemeindegebiet von Biberwier aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Deutschen.