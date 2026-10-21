Auf Gegenfahrbahn geraten: Beifahrerin verletzt

Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf der Fernpassstraße in Tirol krachten am Dienstag zwei Pkw seitlich zusammen. Eine 57-Jährige wurde verletzt, beide Fahrzeuge schwer beschädigt.
Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.35 Uhr. „Ein 70-jähriger Belgier geriet mit seinem Pkw samt Anhänger im Gemeindegebiet von Biberwier aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Deutschen.
Beide Autos schwer beschädigt
Die 57-jährige Beifahrerin im Wagen des Deutschen erlitt Verletzungen am rechten Ellenbogen. Die beiden Lenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Für die Aufräumarbeiten musste die B179 im Unfallbereich bis etwa 16.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
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