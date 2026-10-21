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Böser Unfall in Tirol

Auf Gegenfahrbahn geraten: Beifahrerin verletzt

Tirol
21.10.2026 15:00
Eine Frau musste ins Spital gebracht werden.
Eine Frau musste ins Spital gebracht werden.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf der Fernpassstraße in Tirol krachten am Dienstag zwei Pkw seitlich zusammen. Eine 57-Jährige wurde verletzt, beide Fahrzeuge schwer beschädigt.

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Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.35 Uhr. „Ein 70-jähriger Belgier geriet mit seinem Pkw samt Anhänger im Gemeindegebiet von Biberwier aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Deutschen.

Beide Autos schwer beschädigt
Die 57-jährige Beifahrerin im Wagen des Deutschen erlitt Verletzungen am rechten Ellenbogen. Die beiden Lenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

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