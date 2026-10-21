„Medizinische Fortschritte zu Patienten bringen“

Mögliche Entgegenwirkung

Unter anderem ging es um finanzielle Herausforderungen, mit denen das österreichische Gesundheitssystem kämpft, und darum, was noch bevorsteht. Christoph Badelt, ehemaliger WU-Rektor und Präsident des Fiskalrats in Österreich demonstrierte anhand von Zahlen und Hochrechnungen, dass die Ausgaben den Einnahmen immer weiter enteilen werden. Er präsentierte auch Beispiele, wie die Effizienz der Ausgaben zu erhöhen sei – etwa durch eine Finanzierung der Krankenanstalten aus einer Hand, anstatt der aktuellen Mischfinanzierung.