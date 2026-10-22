Trotz Protest: St. Pöltner Linden müssen weichen

Binder-Novak beruft sich auf den Sachverständigen Prosenz: Eine Sanierung mit einem Meter Abstand zu den Bäumen sei laut dessen Gegengutachten möglich. Weil die Fahrbahn ohnehin schmäler werden soll, könnten auch die bestehenden Linden mehr Platz erhalten. Wasser- und Fernwärmeleitungen seien bereits verlegt worden, ohne dass die Bäume Schaden genommen hätten, argumentiert die Gemeinderätin.