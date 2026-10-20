Alko-Lenker frühmorgens aus dem Verkehr gefischt

Bei Verkehrskontrollen im Tiroler Zillertal geriet am Dienstagvormittag ein 38-jähriger Autofahrer ins Visier der Polizei. Weil er den Sicherheitsgurt offenbar nicht richtig angelegt hatte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Bei der Kontrolle schlug schließlich der Alkotest an.
Gegen 8.30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Mayrhofen am Dienstag Verkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Zell am Ziller durch. Dabei fiel ihnen ein 38-jähriger Einheimischer auf, der seinen Sicherheitsgurt augenscheinlich nicht ordnungsgemäß verwendete.
Alkoholgeruch festgestellt
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Wagen nach kurzer Nachfahrt auf der Talstraße, kurz vor der Auffahrt zur B169. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Führerschein abgenommen
Für den 38-Jährigen hatte das unmittelbare Konsequenzen: Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab. Zudem wurde ihm freilich die Weiterfahrt untersagt.
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