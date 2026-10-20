Alko-Lenker frühmorgens aus dem Verkehr gefischt

Bei Verkehrskontrollen im Tiroler Zillertal geriet am Dienstagvormittag ein 38-jähriger Autofahrer ins Visier der Polizei. Weil er den Sicherheitsgurt offenbar nicht richtig angelegt hatte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Bei der Kontrolle schlug schließlich der Alkotest an.