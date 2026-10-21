Land sucht erstmals das Gespräch mit Jugendlichen

Bereits letztes Jahr konnten junge Menschen ihre Meinungen im Rahmen der AK Jugendstudie kundtun. Am 24. November bekommen sie die Möglichkeit Ideen und Wünsche zu verschiedenen Themen vor den Politikern des Landes zu äußern.
„Wir wollen, dass die Kärntner Jugend das Gefühl hat gehört zu werden“, lädt Landeshauptmann Daniel Fellner alle 14 bis 25-Jährigen am 24. November in das kärnten.museum zu einem Dialog ein. 100 Jugendliche haben an diesem Tag die Möglichkeit die Zukunft Kärntens aktiv mitzugestalten.
Die Basis des Austausches ist die Kärntner Jugendstudie der Arbeiterkammer. Sie wurde im Jahr 2025 in Auftrag gegeben und Ende Juni 2026 veröffentlicht. Darin wurde Kärntens Jugend zu Themen wie Wohnen, Freizeitangebote, Jobchancen, Mobilität etc. befragt. „Wir möchten die Ergebnisse der Studie nicht einfach hinnehmen. Sie sollen als Grundlage für politisches Handeln dienen“, so Landesrat Peter Reichmann.
Ideen und Vorschläge, wie Kärnten für die Jugend attraktiver werden kann, sollen von den Jugendlichen in Workshops erarbeitet und anschließend dem gesamten Regierungskollegium präsentiert werden.
Wir müssen uns intensiv mit unseren Jugendlichen auseinandersetzen und uns ihren kritischen Fragen der Gegenwart für ihre eigene Zukunft stellen.
Landeshauptmann Daniel Fellner
„Wir möchten neben dem Schülerparlament zusätzlich junge Menschen erreichen, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, uns zu sagen, was sie in Kärnten verändern möchten“, so Fellner. Bis 10. November können sich interessierte Jugendliche unter https://www.jugend.ktn.gv.at anmelden.
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