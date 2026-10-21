Land sucht erstmals das Gespräch mit Jugendlichen

Die Basis des Austausches ist die Kärntner Jugendstudie der Arbeiterkammer. Sie wurde im Jahr 2025 in Auftrag gegeben und Ende Juni 2026 veröffentlicht. Darin wurde Kärntens Jugend zu Themen wie Wohnen, Freizeitangebote, Jobchancen, Mobilität etc. befragt. „Wir möchten die Ergebnisse der Studie nicht einfach hinnehmen. Sie sollen als Grundlage für politisches Handeln dienen“, so Landesrat Peter Reichmann.