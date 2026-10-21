Griffen vereint die Zukunft im Bildungszentrum

Kein Platz für Ein- bis Dreijährige und Kindergartenkinder gibt es auch immer mehr – bereits acht Jahre sind die ersten Gespräche über die Bildungsstätten in Griffen her. „2018 haben wir erkannt, dass Platzbedarf besteht, 2019 übergangsweise eine Kita im Pfarrkindergarten eröffnet“, blickt Bürgermeister Josef Müller zurück. Das Bildungszentrum ist wohl eines der Leuchtturmprojekte seiner Amtszeit: „Ihr Kinder seid unsere Zukunft. Für euch ist ein Jahr sehr lange, aber wir Erwachsene müssen für die kommenden Generationen denken und vorausschauen.“ Mit diesem Projekt sei die Zukunft der Gemeinde gesichert.