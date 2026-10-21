Bis zu 77 Euro Unterschied je Festmeter Brennholz

Raum-, Schüttraum- oder Festmeter

Preise von Brennholz zu vergleichen ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei den verschiedenen Hölzern gilt es zudem den Wassergehalt zu berücksichtigen und es wird unterschieden. Unter Raummeter (rm) ist ein Kubikmeter (m³) parallel geschichtetes Rund- bzw. Scheitholz zu verstehen. Es umfasst daher schlichtungsbedingte (Luft-) Zwischenräume. Als Schüttraummeter (srm) bezeichnet man lose geschüttetes Holz. Es enthält daher wesentlich mehr Luft als bei einer Schlichtung. Ein Festmeter (fm) beschreibt die Maßeinheit für eine feste Holzmasse (ohne Luftzwischenräume) im Ausmaß von ein Kubikmeter – also ein Meter Länge, ein Meter Breite, ein Meter Höhe. Ein Raummeter Buchenholz, 33 Zentimeter lang und geschlichtet, ergibt in etwa 1,48 Schüttraummeter oder 0,62 Festmeter.