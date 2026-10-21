Bis zu 77 Euro Unterschied je Festmeter Brennholz

Vergleichen lohnt sich – wieder einmal. Wer daheim einen Schweden- oder Kachelofen stehen hat, oder noch mit Scheitern die Heizung befeuert, sollte sich genau umsehen, ehe er das Lager anfüllt. Denn der Preis je Festmeter Buchenholz variiert um bis zu 77 Euro.
Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich unter 51 Anbietern zeigt teils deutliche Preisunterschiede. Für einen Raummeter trockenes, geschlichtetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von 33 cm zahlen Kunden derzeit zwischen 110 und 187 Euro.
Im Schnitt 153 Euro je Raummeter
Erhoben wurde der Preis für Buche, trocken mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz mit 33 Zentimetern, geschlichtet. Die Preise wurden ab Hof bzw. ab Lager angegeben. Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet. Dieser kostet im Schnitt 153 Euro. Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg der Durchschnittspreis um 5 Euro.
Raum-, Schüttraum- oder Festmeter
Preise von Brennholz zu vergleichen ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei den verschiedenen Hölzern gilt es zudem den Wassergehalt zu berücksichtigen und es wird unterschieden. Unter Raummeter (rm) ist ein Kubikmeter (m³) parallel geschichtetes Rund- bzw. Scheitholz zu verstehen. Es umfasst daher schlichtungsbedingte (Luft-) Zwischenräume. Als Schüttraummeter (srm) bezeichnet man lose geschüttetes Holz. Es enthält daher wesentlich mehr Luft als bei einer Schlichtung. Ein Festmeter (fm) beschreibt die Maßeinheit für eine feste Holzmasse (ohne Luftzwischenräume) im Ausmaß von ein Kubikmeter – also ein Meter Länge, ein Meter Breite, ein Meter Höhe. Ein Raummeter Buchenholz, 33 Zentimeter lang und geschlichtet, ergibt in etwa 1,48 Schüttraummeter oder 0,62 Festmeter.
Kürzere Scheiter sind teurer
Es gibt einige Tipps, die man beim Kauf beherzigen sollte. Fragen Sie nach, wie viel Holz tatsächlich in der Kiste ist: Meist bekommt man zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter, wenn das Stückholz auf 33 Zentimeter geschlichtet ist. Im Zuge von Aktionen werden bei der Abnahme von mehreren Einheiten häufig Preisnachlässe angeboten. Wer Ofenholz mit 25 Zentimetern Länge benötigt, muss mit Mehrkosten rechnen. Zuweilen wird auch noch nicht trockenes Ofenholz mit einer höheren Restfeuchte (halbtrocken) angeboten. Aufgrund der noch erforderlichen Lagerung wird dieses Holz günstiger angeboten als trockenes Holz.
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