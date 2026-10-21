Urlauberfamilie mit vier Kindern geriet in Bergnot

Gleich sechs Personen mussten am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Eisenerz aus einer alpinen Notlage gerettet werden: Die beiden Eltern und ihre vier Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren waren am Vormittag von einem Alpinresort zu einer Wanderung auf das Kaiserschild aufgebrochen. Gegen 21 Uhr setzten sie im Bereich des Rotriegels einen Notruf ab, nachdem die Kinder zu erschöpft zum Weitergehen waren