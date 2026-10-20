Champions League
LIVE: Red card! Atlético down to ten men in Stuttgart
On Matchday 3 of the Champions League, Liverpool fought back from an early 0–2 deficit against Villarreal to secure a 4–3 victory. VfB Stuttgart earned a 1-1 draw against Atlético Madrid while playing with a man advantage, while Manchester City celebrated a decisive 5-1 victory over AEK Athens.
The “Reds” defeated Villarreal 4–3 at Anfield Road after trailing 0–2. VfB Stuttgart failed to secure a win for the first time this season following a 1–1 home draw against Atlético Madrid. Manchester City notched its second victory (5–1 against AEK Athens). AS Roma (4–0 against Slovan Bratislava) and PSV Eindhoven (1–0 at FC Porto) earned their first full three points. Napoli earned its first points of the tournament thanks to a 4–3 win over Bodø/Glimt. Fenerbahçe Istanbul and Slavia Prague remain winless; Slavia Prague scored late in Turkey to secure a 2–2 draw.
Goals for Liverpool came from Alexis MacAllister (36', 65'), Ronald Araujo (45'+2), and Florian Wirtz (69'). Even without superstar Erling Haaland, Man City swept past LASK-beater AEK, with Phil Foden scoring three times (34', 65', 76').
From an Austrian perspective, Kevin Wimmer was substituted in the 82nd minute during Bratislava’s loss. Yanik Spalt was not in the squad for Stuttgart, nor was the injured Paul Wanner for PSV Eindhoven in Porto.
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