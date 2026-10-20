Train Engineer Trapped
Railcars derailed in Lower Austria! Freight train on fire
Dramatic scenes on Tuesday evening at the Vienna-Kledering central marshalling yard near Schwechat! After a collision between two freight trains, a massive fire broke out. Several railcars loaded with cars derailed, and many vehicles—including electric cars—were engulfed in flames. A train driver was trapped.
Around 5:25 p.m., a so-called “flanking maneuver” occurred at the switching yard on the border with Vienna. “An error likely occurred during this maneuver. Either a switch wasn’t set correctly or a red light was overlooked, causing the trains to collide,” fire department spokesperson Klaus Stebal told the “Krone.”
The consequences were devastating: Several railcars carrying numerous vehicles derailed. At least one railcar was engulfed in flames.
BMW Reportedly Triggered the Major Fire
According to initial reports, an electric BMW being transported may have caught fire first. The fire is said to have then spread to other electric cars. One train engineer was able to free himself; the other was trapped and had to be rescued.
Meanwhile, firefighting efforts are proving difficult. According to fire department sources, there is not enough water available at the scene. To ensure a steady supply, a shuttle service with fire trucks has been set up.
“Panther” airport fire truck was requested
A special “Panther” airport fire truck was also requested to provide support. Emergency responders are working around the clock to bring the flames under control. A total of eleven fire departments, eight police patrols (including a drone), and emergency medical services with four vehicles were on the scene. According to ÖBB, passenger service has not been affected by the incident.
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