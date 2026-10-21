„Finn“ bringt Tiertöter zur Strecke

Doch auch ein Spürhund mit einer so wichtigen Mission braucht Abwechslung. „Auch abseits der Suche ist er für jeden Spaß zu haben. Hauptsache er ist dabei und es gibt etwas zu tun“, erzählt Wolf-PetreFinn ist nach der in Tirol stationierten Hündin Lea der zweite WWF-Spürhund in Österreich. Langfristig soll ein flächendeckendes Netzwerk aus geschulten Mensch-Hund-Teams entstehen, die nach einheitlichen Standards zertifiziert sind und gemeinsam gegen die illegale Verfolgung heimischer Wildtiere kämpfen.

487 Opfer – und viele Verbrechen bleiben verborgen

Wie dringend Hilfe gebraucht wird, zeigen die Zahlen des gemeinsamen Wildtierkriminalitäts-Berichts von WWF und BirdLife: Zwischen 2017 und 2025 wurden in Österreich 310 Fälle dokumentiert, bei denen insgesamt 487 Wildtiere zu Opfern illegaler Verfolgung wurden. Darunter waren Abschüsse, Vergiftungen und Tiere, die in Fallen gerieten.

Doch die dokumentierten Fälle dürften nur einen Teil des tatsächlichen Ausmaßes zeigen. „Bei den bekannten Fällen handelt es sich aber nur um die Spitze des Eisberges. Nach wie vor wird nur ein geringer Anteil der Fälle tatsächlich aufgedeckt“, warnt Wolf-Petre.