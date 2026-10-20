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Farmers Halt Planting

Ardo Chaos: Red Cabbage and Spinach Are Now in Short Supply

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20.10.2026 09:22
The frozen food producer Ardo will close its production and packaging plant in Groß-Enzersdorf ...
The frozen food producer Ardo will close its production and packaging plant in Groß-Enzersdorf in 2027.(Bild: Krone-Collage/FABIAN VOLF, ©Corinna Gissemann - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

The planned closure of food producer Ardo is already having a noticeable impact on the domestic agricultural sector: Several farmers have stopped planting vegetables such as winter spinach. Austrian spinach and red cabbage could become scarce as early as 2027.

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Many farms are no longer growing certain vegetables, such as spinach, according to Tuesday’s Ö1 Morning Journal. As a result, there will likely be no more Austrian spinach or red cabbage available starting in the spring.

The halt in production would eliminate a significant portion of the supply—after all, spinach and red cabbage account for about a quarter of the frozen vegetables sold in local stores.

Plant in Groß-Enzersdorf Is the Only Processor
The Ardo plant in Groß-Enzersdorf has the only production line in Austria capable of processing these vegetables, according to the Frozen Vegetable Producers’ Organization (ETG). Since farmers currently have no buyers for their frozen spinach, many are therefore halting cultivation and planting. 

Speculation About a Rescue for Ardo
Recently, there has been speculation about a possible rescue of the plant in Groß-Enzersdorf. Companies under discussion included efko—which specializes in vegetable processing—as well as Agrana. The family-owned business “Schneider’s Gemüseland” has also confirmed talks about possible alternative solutions. However, the Lower Austrian state government considers a rescue of the plant unlikely.

In addition, there is a private online petition to preserve the production of Marchfeld frozen vegetables. It has already gathered around 100,000 signatures. With the petition, the initiators aim to put pressure on policymakers.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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