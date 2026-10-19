Wels darf sich 42 Tage offiziell Hauptstadt nennen

Behutsam weiterentwickelt

„Die Auszeichnung ist Anerkennung und Auftrag zugleich, die Welser Weihnachtswelt mit Feingefühl weiterzuentwickeln“, kündigt Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair eine Reihe von Neuerungen an: Die Bergweihnacht am Stadtplatz dehnt sich bis zum Rathausbrunnen aus. Vor dem acht Meter hohen beleuchteten Christkind am Stadtplatz wird eine neue glitzernde Eislauffläche aufgestellt. Erstmals wird auch der Minoritenplatz mit einem Kunsthandwerksmarkt eingebunden. Der Lichterpfad lockt ebenfalls mit neuen Attraktionen. Insgesamt investierte die Welser Christkindl GmbH 500.000 Euro in den Ausbau der Infrastruktur.