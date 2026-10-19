Wels darf sich 42 Tage offiziell Hauptstadt nennen

Vor 18 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Welser Weihnachtswelt. Der vorläufige Höhepunkt ist die Kür zu Europas Weihnachtshauptstadt 2026. Dementsprechend adaptierten die Christkindl GmbH und das Stadtmarketing das Konzept, um den Besuchern ab 13. November noch mehr Attraktionen bieten zu können.
Als erste Stadt im gesamten deutschsprachigen Raum erhielt Wels bei einer von der EU unterstützten Abstimmung die Auszeichnung „European City of Christmas 2026“. Frei übersetzt bedeutet das: Wels ist Europas Weihnachtshauptstadt – und das sogar für 42 Tage. Denn die Welser Weihnachtswelt beginnt dieses Jahr so früh wie noch nie. Los geht es bereits am Freitag, 13. November.
Behutsam weiterentwickelt
„Die Auszeichnung ist Anerkennung und Auftrag zugleich, die Welser Weihnachtswelt mit Feingefühl weiterzuentwickeln“, kündigt Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair eine Reihe von Neuerungen an: Die Bergweihnacht am Stadtplatz dehnt sich bis zum Rathausbrunnen aus. Vor dem acht Meter hohen beleuchteten Christkind am Stadtplatz wird eine neue glitzernde Eislauffläche aufgestellt. Erstmals wird auch der Minoritenplatz mit einem Kunsthandwerksmarkt eingebunden. Der Lichterpfad lockt ebenfalls mit neuen Attraktionen. Insgesamt investierte die Welser Christkindl GmbH 500.000 Euro in den Ausbau der Infrastruktur.
Heuer wird eine Besuchersteigerung erwartet. Daher wird erstmals der gesamte Stadtplatz bis zum Rathaus für Fußgänger geöffnet.
Peter Jungreithmair, Stadtmarketing
FP-Bürgermeister Andreas Rabl rechnet mit einer Steigerung der Besucherzahlen, die in den vergangenen Jahren bei 800.000 und im vergangenen Jahr bei einer Million lag. Dementsprechend spielt auch die Verkehrsplanung eine wichtige Rolle.
Hohes Verkehrsaufkommen
Den größten Ansturm erwartet Wels während der Agraria, die von 25. bis 28. November über die Bühne geht. „Dafür wurden Besucherparkplätze im Norden bei der Flugplatzstraße und im Westen beim Stadion mit Shuttleservice errichtet. Ein verbessertes Leitsystem soll Gästen die Orientierung erleichtern und sie vom Bahnhof sowie innerhalb der Innenstadt gezielt durch die Welser Weihnachtswelt führen“, erklärt Jungreithmair.
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