Abgängiger Franzose in Spital am Phyrn gefunden

Unterkühlt und geschwächt wurde am Sonntag jener 26-jährige Franzose in Spital am Pyhrn gefunden, der seit zwei Wochen in Linz abgängig war. Er ist damals mit seinem Fahrrad aufgebrochen, seither fehlte von ihm jede Spur.
Ein glückliches Ende fand am Sonntag die Suchaktion nach einem abgängigen 26-jährigen Mann aus Linz, der seit dem 12. Oktober vermisst worden war.
Er soll damals mit seinem Fahrrad daheim weggefahren sein. seit damals fehlte von ihm jede Spur. Seine Angehörigen in Frankreich hatten sich so große Sorgen gemacht, dass sie persönlich nach Oberösterreich kamen und nach ihm suchten.
Entlang der B 138 entdeckt
Der vermisste Franzose konnte schließlich am Sonntag gegen 12 Uhr in Spital am Pyhrn entlang der B 138 offenbar von einem Freund wahrgenommen und angesprochen werden.
Der Gesuchte war zu dem Zeitpunkt sehr geschwächt und unterkühlt. Nach der Erstversorgung musste der Mann ins Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr eingeliefert werden. Wo er sich in den vergangenen zwei Wochen überall aufgehalten hatte, ist noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.