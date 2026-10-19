E-Bike im Wert von 50.000 Euro aus Garage geklaut

Ihr Unwesen trieben Fahrraddiebe in Tirol in Zams (Bezirk Landeck) und Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in den vergangenen Tagen bzw. Nächten. Für einen der Besitzer besonders bitter: Sein E-Bike hatte laut Polizei einen Wert von stolzen 50.000 Euro!
Zu dem ersten Coup kam es in der Nacht auf Sonntag. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt in eine Tiefgarage in Zams und stahl ein versperrtes Fahrrad. „Durch den Diebstahl entstand dem Opfer ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags“, rechnen die Ermittler vor.
Hochwertiges E-Bike ist futsch
Der zweite Coup datiert auf den Zeitraum zwischen 15. und 17. Oktober. In Wattens schlich sich ein Langfinger ebenfalls in eine Tiefgarage, aus der er ein mit einem Absperrschloss gesichertes E-Bike stahl. Laut der Exekutive hatte es einen Wert von rund 50.000 Euro!
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