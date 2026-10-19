E-Bike im Wert von 50.000 Euro aus Garage geklaut

Hochwertiges E-Bike ist futsch

Der zweite Coup datiert auf den Zeitraum zwischen 15. und 17. Oktober. In Wattens schlich sich ein Langfinger ebenfalls in eine Tiefgarage, aus der er ein mit einem Absperrschloss gesichertes E-Bike stahl. Laut der Exekutive hatte es einen Wert von rund 50.000 Euro!