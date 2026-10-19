Diebe durch Kontrolle von Zollbeamten aufgeflogen

Zum Verhängnis wurde den Dieben die Mautstelle St. Jakob am Arlberg. Den dortigen Zollbeamten erschien der Kleintransporter, der von der S16 aus Vorarlberg kam, verdächtig, weswegen sie ihn gegen 20 Uhr näher unter die Lupe nahmen. „Dabei wurden unzählige gebrauchte Baumaschinen renommierter Hersteller entdeckt, die teilweise unter Bettmatratzen versteckt waren“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.