Diebe durch Kontrolle von Zollbeamten aufgeflogen

Aufmerksamen Zollbeamten aus Tirol ist es zu verdanken, dass ein Einbruchdiebstahl in der Schweiz aufgeklärt werden konnte. Am Sonntag gerieten zwei Männer in einem Kleintransporter in eine Kontrolle am Arlberg. In dem Fahrzeug hatten sie mehrere hochwertige Baumaschinen versteckt.
Zum Verhängnis wurde den Dieben die Mautstelle St. Jakob am Arlberg. Den dortigen Zollbeamten erschien der Kleintransporter, der von der S16 aus Vorarlberg kam, verdächtig, weswegen sie ihn gegen 20 Uhr näher unter die Lupe nahmen. „Dabei wurden unzählige gebrauchte Baumaschinen renommierter Hersteller entdeckt, die teilweise unter Bettmatratzen versteckt waren“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Ware bei Coup in der Schweiz erbeutet
Weder der Lenker (31) aus Moldau noch sein rumänischer Beifahrer (33) konnten eine glaubhafte Begründung für die Herkunft der hochwertigen Ware liefern. Da ein Großteil der Baumaschinen mit Aufklebern einer Hochbaufirma aus der Schweiz versehen war, hielten die Beamten Rücksprache mit den Kollegen im Polizeikooperationszentrum in Schaanwald (Liechtenstein).
Schlussendlich stellte sich heraus, dass die Baumaschinen im Zuge eines Einbruchdiebstahls in der Schweizer Firma erbeutet worden waren. Das Duo wurde prompt festgenommen und der Transporter sichergestellt. Weitere Ermittlungen zu dem Fall folgen.
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