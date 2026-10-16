Kellner-Geldtasche geklaut: Duo 1000 Euro reicher

Das Duo hielt sich am Donnerstag gegen 21 Uhr in einem Gasthaus in Fieberbrunn auf. Laut Polizei saßen beide Männer an der Bar. „Einer der beiden bestellte zunächst ein Getränk, das er sofort bezahlte. Im Anschluss bestellten beide etwas zu essen.“ Während der Kellner in die Küche ging, ließ er seine Geldtasche in einer Schublade hinter der Bar.