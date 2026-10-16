Kellner-Geldtasche geklaut: Duo 1000 Euro reicher

Skrupellos verhielten sich zwei Männer, die Gäste in einem Lokal in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel waren. Während der Kellner seine Geldtasche einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt in einer Schublade ließ, schlugen sie zu. Die beiden Diebe erbeuteten mehr als 1000 Euro.
Das Duo hielt sich am Donnerstag gegen 21 Uhr in einem Gasthaus in Fieberbrunn auf. Laut Polizei saßen beide Männer an der Bar. „Einer der beiden bestellte zunächst ein Getränk, das er sofort bezahlte. Im Anschluss bestellten beide etwas zu essen.“ Während der Kellner in die Küche ging, ließ er seine Geldtasche in einer Schublade hinter der Bar.
Die mutmaßlichen Täter sind laut Exekutive rund 30 Jahre alt. Einer der beiden trug einen weißen Pullover. Einer ist sportlich und schlank, während sein Komplize eine festere Figur hat. Beide gaben sich als Schweizer aus, sprachen jedoch mit türkischem bzw. arabischem Akzent.
Zeugen gesucht
Diesen kurzen Augenblick nutzten die Lokalgäste skrupellos aus. „Einer der beiden Männer stahl die Geldtasche samt Inhalt aus der Schublade, anschließend verließen beide fluchtartig das Lokal und flüchteten in unbekannte Richtung.“
Die Beute des Duos beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Die Polizeidienststelle in Fieberbrunn bittet nun um Hinweise zu den Tätern.
Etwaige zweckdienliche Angaben unter der Telefonnummer 059133/7202.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.