Zu Boden geschleudert: Fußgänger verletzt

Sonntagabend querte ein 46-Jähriger auf einem Schutzweg die Völkermarkter Straße in Klagenfurt, als er plötzlich von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.
Ein unbekannter Fahrzeuglenker erfasste am Sonntag gegen 19 Uhr in Klagenfurt einen 46-Jährigen Fußgänger, als dieser gerade auf einem Schutzweg die Völkermarkter Straße im Kreuzungsbereich mit der Anna-Gröger-Straße überqueren wollte. Der Fahrzeuglenker ergriff sofort die Flucht Richtung stadtauswärts.
Der Mann wurde dabei zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er anschließend ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Polizei bittet um Hinweise
An der Unfallstelle konnten Teile des Fahrzeuges sichergestellt werden. Beispielsweise wurde ein Seitenspiegel gefunden. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw der Marke Opel Type Karl handeln. Die Polizei bittet Zeugen nun um weitere Hinweise zu Fahrzeug und Lenker.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.