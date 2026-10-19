Zu Boden geschleudert: Fußgänger verletzt

Polizei bittet um Hinweise

An der Unfallstelle konnten Teile des Fahrzeuges sichergestellt werden. Beispielsweise wurde ein Seitenspiegel gefunden. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw der Marke Opel Type Karl handeln. Die Polizei bittet Zeugen nun um weitere Hinweise zu Fahrzeug und Lenker.