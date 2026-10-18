Falscher Polizist, kriminelles Trio, kein Opfer

In der Sonntagsruhe klingelte gegen 15 Uhr bei einem 69-jährigen Villacher das Telefon. Die Nummer war ihm nicht bekannt. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, dass es derzeit in der Wohngegend des 69-Jährigen zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Zur Sicherheit könne er vorsichtshalber seine Wertgegenstände an die Polizei übergeben. Polizisten seien schon auf dem Weg.