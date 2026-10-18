Falscher Polizist, kriminelles Trio, kein Opfer

Vor vermeintlichen Einbrüchen warnen wollte ein falscher Polizist in Villach. Ein 69-Jähriger sollte seine Wertgegenstände „zur sicheren Verwahrung“ den „Kollegen“ übergeben. Doch wie im Film versperrte er den Kriminellen mit seinem Auto den Weg...
In der Sonntagsruhe klingelte gegen 15 Uhr bei einem 69-jährigen Villacher das Telefon. Die Nummer war ihm nicht bekannt. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, dass es derzeit in der Wohngegend des 69-Jährigen zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Zur Sicherheit könne er vorsichtshalber seine Wertgegenstände an die Polizei übergeben. Polizisten seien schon auf dem Weg.
Der 69-Jährige war bei dem Telefonat nicht zu Hause, machte sich jedoch sofort mit seinem Wagen auf den Heimweg.
Zwischenzeitlich bemerkte sein Sohn daheim drei ihm unbekannte Personen auf dem Grundstück. Als der 69-Jährige bei seinem Haus eintraf, wollten die drei Personen gerade davonfahren. Er versperrte ihnen mit seinem Auto den Weg und alarmierte sofort die Polizei.
Kurze Zeit später trafen mehrere Polizeistreifen ein und konnten zwei Männer (21 und 18) und eine Frau (23) vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen kommen aus den Bundesländern Wien und der Steiermark und dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand speziell für diese Tat nach Kärnten gereist sein. Die Ermittlungen stehen jedoch noch am Anfang und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
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