Tirolerin mit falschen Gewinnversprechen abgezockt

Was zunächst nach einem einfachen Geschäft mit schnellem Profit klang, endete für die 32-Jährige aus dem Bezirk Kufstein in einem kostspieligen Betrug. Über soziale Netzwerke wurde die Frau dazu verleitet, bestimmte Aufgaben zu erledigen und Produkte zu kaufen, die der Verkäufer anschließend wieder zurückkaufen sollte. Dadurch, so das Versprechen, könne sie Gewinne erzielen.