Bundesliga Live Updates
Derby LIVE: Sturm vs. GAK—Goals Galore
Matchday 9 in the Austrian Bundesliga. Sturm hosts GAK in the Graz derby; we’re covering it live—see the live updates below. The score is currently 6–1.
Here’s the live ticker:
Ahead of the 204th Graz Derby, the trend favors Sturm. Schwarz has prevailed in all six of its recent matchups against Rot—already a record. Sturm is also unbeaten in 18 Bundesliga matches (with 14 wins) against Styrian opponents and aims to continue this streak. What speaks in favor of GAK’s first derby victory since November 2006: Under Gerald Scheiblehner, the Red Jackets have become a tough nut to crack, one that even Salzburg recently struggled to break through.
“A lot can happen in a single game”
After the 0-0 draw, Scheiblehner—who remains undefeated in five games as GAK coach—gave the team two days off to recharge. “Some players are in very good shape, both physically and mentally,” the Linz native reported. His team’s only shortcoming: they haven’t capitalized on their chances enough. “Considering our performances, we haven’t won enough,” Scheiblehner said. He cited the 13-3 shot count in the second half against Salzburg as evidence. Michael Sollbauer didn’t see much of a gap between them and Sturm: “A lot can happen in a single game,” the center back said.
At Sturm, “one highlight follows another,” as Fabio Ingolitsch noted upon returning from England. Fatigue, therefore, is not up for discussion. Ingolitsch preferred to talk about the “positive energy” his team had brought back from Bournemouth. “We want to win. We have to win,” he said, looking ahead to the sold-out derby with over 17,000 spectators. Sturm’s coach has been warned about his archrival’s set pieces. He also described them as “a high-energy team.” For Salzburg’s Ingolitsch (“I’m excited in a positive way”), this is his first Graz derby. There are no changes to the roster. Four days later, the fourth-place team will face Olympique Marseille again in the Europa League.
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