Derby LIVE: Sturm vs. GAK—Goals Galore

“A lot can happen in a single game”

After the 0-0 draw, Scheiblehner—who remains undefeated in five games as GAK coach—gave the team two days off to recharge. “Some players are in very good shape, both physically and mentally,” the Linz native reported. His team’s only shortcoming: they haven’t capitalized on their chances enough. “Considering our performances, we haven’t won enough,” Scheiblehner said. He cited the 13-3 shot count in the second half against Salzburg as evidence. Michael Sollbauer didn’t see much of a gap between them and Sturm: “A lot can happen in a single game,” the center back said.