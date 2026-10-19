77 Stimmen setzen Zeichen für Zusammenhalt

Zum Start der Demokratiewoche am heutigen Montag erhebt der WÖD CHOR PLUS am Herrenplatz in St. Pölten seine Stimme. In ganz Österreich finden dazu Veranstaltungen statt.
Zum Start der Demokratiewoche am heutigen Montag erhebt der WÖD CHOR PLUS am Herrenplatz in St. Pölten seine Stimme. Genauer gesagt 77 Stimmen im Alter von 14 bis 81 Jahren. Damit setzen sie ein öffentliches Zeichen für Demokratie, Zusammenhalt und gesellschaftliches Miteinander. Unter der Leitung von Gerald Huber-Weiderbauer und Flora Königsberger sowie unter der musikalischen Begleitung am Piano von Christoph Richter kommen um 18 Uhr Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen, einander zu begegnen und Gemeinschaft zu erleben.
Jede Stimme zählt
In ganz Österreich werden an diesem Tag Chöre und Musikgruppen zwischen Bodensee und Neusiedler See unter dem Motto „Vielstimmig Demokratie“ zeitgleich die heurige Demokratiewoche mit einer gemeinsamen Klangwoge eröffnen. Auch das Bündnis 2025 mit #zusammenHaltNÖ ruft bis 26. Oktober zu zahlreichen Veranstaltungen. Etwa am 20. Oktober in Haunoldstein, tags darauf in Neulengbach oder am 24. Oktober in St. Pölten. Nähere Infos unter zusammenhaltnoe.at/demokratiewoche-2026.
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