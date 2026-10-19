77 Stimmen setzen Zeichen für Zusammenhalt

Zum Start der Demokratiewoche am heutigen Montag erhebt der WÖD CHOR PLUS am Herrenplatz in St. Pölten seine Stimme. Genauer gesagt 77 Stimmen im Alter von 14 bis 81 Jahren. Damit setzen sie ein öffentliches Zeichen für Demokratie, Zusammenhalt und gesellschaftliches Miteinander. Unter der Leitung von Gerald Huber-Weiderbauer und Flora Königsberger sowie unter der musikalischen Begleitung am Piano von Christoph Richter kommen um 18 Uhr Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen, einander zu begegnen und Gemeinschaft zu erleben.