Disturbing scenes
Shock at the Derby! Sturm Goalie Seriously Injured
Disturbing scenes at the Graz derby. Sturm goalie Daniil Khudyakov was seriously injured in a collision with GAK player Jacob Italiano.
Khudyakov was trying to clear the ball from his own penalty area. GAK player Italiano attempted to intercept it but struck the goalkeeper in the leg. The goalkeeper fell to the ground screaming—it quickly became clear that he had likely suffered a serious leg injury.
The players who rushed over appeared shocked and immediately formed a screen around the injured goalkeeper. Silence suddenly fell over the stadium in Graz, where a heated derby atmosphere had previously prevailed. When Khudyakov was finally carried away by paramedics, the fans applauded him as he left.
The shock ran deep for both teams—GAK player Italiano was fighting back tears. Even after play resumed, the two teams understandably did not go into tackles with their usual intensity. GAK, which had previously taken a 1-0 lead, struggled to get back into the game and conceded three goals in quick succession.
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