Sensational Triumph
Red-White-Red Duo Wins the Masters in Shanghai
Lucas Miedler and Neil Oberleitner are celebrating in style: The red-white-red tennis duo pulled off a sensational victory on Sunday at the ATP Masters 1000 in Shanghai!
In the final, Lucas Miedler and Neil Oberleitner defeated Francisco Cabral (POR) and JJ Tracy (USA). After one hour and six minutes, the Austrians secured a 6-3, 6-4 victory.
Biggest Title of Their Careers
For the newly formed Austrian tennis doubles team, the triumph at the Shanghai Masters is a massive success. It is the biggest title of their respective careers.
“We played incredibly well”
“We’re overwhelmed—we played incredibly well today,” Oberleitner said in an on-court interview. Now the duo aims to make a splash at the Erste Bank Open in Vienna (starting October 26) and bring a lot of joy to their home fans.
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