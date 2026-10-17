“Indescribable!” ÖSV Star Back on the Snow

No Starts in Sölden and Levi

This brought her Olympic season to a premature end—a shock! But the 29-year-old is fighting her way back. The World Cup opener in Sölden and the race in Levi are still too soon for Liensberger: “Even though I’d obviously love to be back on the starting line as soon as possible, it’s important to make the right decisions now for my future.”