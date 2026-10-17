The First Pictures
“Indescribable!” ÖSV Star Back on the Snow
After a long period of hardship, there’s great news from Katharina Liensberger: The ÖSV athlete is finally back on the slopes following her serious injury.
“There are moments that just feel indescribable. Feeling the snow under my feet again, finally standing on skis after such a long time, and making my first turns in the snow—that means the world to me right now,” Liensberger writes on her website.
And she adds: “Of course, I still have a long way to go before I can ski through the gates and compete in races again. It will take many more steps, days of training, and a lot of hard work. But that’s exactly part of the process. I’ve learned that it’s not always about getting to the finish line as quickly as possible, but also about embracing the journey and appreciating the small steps forward.”
Serious Crash During Training
In early January in St. Michael/Lungau, during a giant slalom training session in preparation for the World Cup in Kranjska Gora, Liensberger suffered serious injuries to her right knee in a fall. She was diagnosed with a fracture of the tibial tubercle, a torn meniscus, and a torn medial collateral ligament.
No Starts in Sölden and Levi
This brought her Olympic season to a premature end—a shock! But the 29-year-old is fighting her way back. The World Cup opener in Sölden and the race in Levi are still too soon for Liensberger: “Even though I’d obviously love to be back on the starting line as soon as possible, it’s important to make the right decisions now for my future.”
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